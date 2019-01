Po odličnem začetku sezone so mnogi pričakovali, da bo slovenskemu košarkarju Luki Dončiću v ligi NBA zmanjkalo goriva in bo začel kazati slabše predstave. To se ne nazadnje zgodi ogromnemu številu novincev, ko za njimi pride izjemno naporen ritem tekem, potovanj in medijskih obveznosti, česar preprosto niso vajeni. A zdaj je bolj kot ne že jasno, da Luka Dončić ni navaden novinec. Nikakor ne. Devetnajstletni Ljubljančan namreč na zadnjih petih tekmah nikdar ni dosegel manj kot 25 točk; takšen niz je kot najstniku do zdaj uspel le Carmelu Anthonyju v sezoni 2003/04. A kljub izjemnim igram Dallasove številke 77 se končnica moštvu iz Teksasa za zdaj izmika. Na zadnjem obračunu, na katerem se je Dončić s 25 točkami ter po osmimi asistencami in skoki vnovič spogledoval s trojnim dvojčkom, je njegovo moštvo proti San Antoniu iz rok izpustilo vodstvo z 21 točkami razlike in na koncu doživelo 24. poraz v sezoni.

Luka Dončić se je sicer proti San Antoniu pomeril drugič v karieri in prav tolikokrat moral priznati premoč omenjenemu nasprotniku, ki ga vodi legendarni trener Gregg Popovich, ki se je pred kratkim prebil na tretje mesto lestvice trenerjev z največ zmagami. Popovich je ljubiteljem košarke poznan kot strateg, ki v najmočnejši ligi na svetu goji najbolj »evropski« slog košarke, zato so bila njegova moštva venomer sestavljena iz igralcev z vsega sveta. Devetinšestdesetletni strokovnjak, ki ima korenine v Črni gori, z navdušenjem spremlja Dončićevo igro in dosežke. »Kaj mi je pri njem najbolj všeč? Njegovo vedenje na igrišču. Vedno igra v pravem ritmu, nikoli v divjaškem. Zdi se, da je ves čas povsem miren. Prostorsko ima vse pod nadzorom. Natanko se zaveda, kje kdo stoji, in odlično predvideva, kaj bo kdo storil. Ima občutek, kaj je v določenem trenutku potrebno, in veliko poguma. Zadel bo pomembne mete in storil vse, kar je treba, da njegovo moštvo zmaga. In očitno je, da ga soigralci zelo spoštujejo. Za novinca je izjemno težko, da si tak status izbori tako hitro. Vse skupaj ga dela izjemnega košarkarja in človeka,« se je razgovoril sicer redkobesedni Gregg Popovich.

Minule tedne ob Dončiću in drugih v ligi NBA zaznamuje tudi James Harden, ki je ujel strahovit strelski ritem. Košarkar Houstona je namreč že na osemnajstih zaporednih tekmah presegel mejo vsaj 30 doseženih točk, s čimer je prehitel Kobeja Bryanta in se izenačil z Elginom Baylorjem. Še vedno pa zaostaja za štirimi različnimi nizi Wilta Chamberlaina. Leta 1964 je namreč danes 63-letni Chamberlain mejo vsaj 30 doseženih točk presegel 20-krat zapored, leta 1960 25-krat, leta 1962 31-krat in med letoma 1961 in 1962 kar 65-krat. Houston je kljub 58 točkam Hardna na zadnji tekmi moral priznati premoč Brooklynu po podaljšku, moštvo trenerja Mika D'Antonija pa je s 70 poskusi za tri točke postavilo rekord lige NBA. Zanimiv je še podatek, da je lanski najkoristnejši igralec (MVP) na zadnjih dveh tekmah skupno dosegel 115 točk, niti enega koša pa v tem času po asistenci kakšnega izmed soigralcev. Ob tem omenimo še to, da se je v zgodovino zapisal tudi zvezdnik Golden State Warriors Steph Curry, in sicer kot prvi košarkar, ki je na treh zaporednih tekmah zadel vsaj osem metov za tri točke.