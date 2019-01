Srbijo pretresajo množični protesti, a tudi pornoafera, v kateri nastopata turbofolk pevka Jelena Karleuša in nogometaš Anderlechta ter bosanske nogometne reprezentance Ognjen Vranješ. Prav na pravoslavni božič je namreč časopis Blic objavil novico, da imajo gole fotografije pevke, ki jih je ta pošiljala nogometašu, ko sta imela razmerje.

Fotografije so kasneje objavili, na eni izmed njih pa se pevka domnevno samozadovoljuje. Ker Jelena Karleuša velja za srbski seks simbol, je bilo za fotografije seveda veliko zanimanja. Pevka je na svojem facebooku nemudoma dejala, da so fotografije ponarejene, ker na fotografijah ni madeža, ki ga ima sicer na mednožju. Kasneje je to izjavo spremenila, češ da so bile ukradene z njenega telefona. Oglasil se je tudi njen mož, nogometaš Duško Tosić, in zatrdil, da je njegov nogometni kolega psihično moten in je njegovo soprogo zasledoval in nadlegoval. Vranješ mu ni ostal dolžan, v javnem pismu je mirno in podrobno opisal ljubezensko afero, ki jo je imel z njo dve leti: dobivala sta se povsod, pri njem, pri njej, skupaj sta šla na potovanje. Pevka je po tej objavi v znamenje maščevanja na twitterju objavila fotografijo moškega penisa s pripisom, da ji je to poslal nogometaš z obupno prošnjo, naj bo njegova ljubica, ob tem pa nogometašu zagrozila: »Ti mali črv, nikjer več ne boš igral nogometa.« In še nekaj groženj, denimo »naj se kar ubije, ker ga bo po..... prvi moški, ki bo šel mimo«. Račun Jelene Karleuša na twitterju je bil zaradi zapisanih groženj ukinjen. Ker so srbski tabloidi pri svojem delu izjemno temeljiti, so kmalu na dan prišli prepisi dopisovanja med nogometašem in pevko, ki kažejo na to, da sta res imela ljubezensko afero, objavili pa so tudi njun skupni posnetek iz Aten.

Jelena Karleuša je sicer srbskim medijem razlagala, da za afero ne stoji en človek, temveč cela organizacija. Razlog za napad nanjo naj bi bila njena podpora protestnikom proti Aleksandru Vučiću. »Že dolga leta čutim posledice zaradi mojega stališča, ki ga imam o režimu. Zavedam se, da bom imela velike probleme zaradi svojih besed, a se ne bojim – dovolj je bilo diktature in lopovščine,« je izjavila Zoranu Šprajcu na hrvaški televiziji RTL.

Jelena Karleuša je zaradi afere odpotovala iz Srbije na Kitajsko, kjer za nogometni klub Guangzhou igra njen soprog.