Strani so bile domnevno osredotočene na potovanja, šport in gospodarstvo. Nekatere od njih so objavljale vsebino o protestnih gibanjih, korupciji in stališčih, ki so uperjena proti zvezi Nato. Okoli 790.000 uporabnikov je sledilo najmanj eni od zaprtih strani. Od leta 2013 so sporne strani v oglaševanje vložile 135.000 dolarjev (118.500 evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podobno kot pri primerih v ZDA so tudi na teh straneh od poletja 2015 do začetka leta 2019 napovedali okoli 190 dogodkov, ni pa jasno, ali so jih izvedli, so zapisali pri Facebooku. Med zaprtimi stranmi so med drugim Gruzija in vera, Baltik in Rusija: Prijatelja ali sovražnika? in Lahko noč, Belorusija.

Facebook je pred tem v drugih državah zaprl že več sto strani in profilov, ki so bili povezani z Rusijo, z njimi pa so manipulirali javno mnenje na Zahodu. Prvič so takšne sporne aktivnosti opazili v okviru predsedniških volitev v ZDA leta 2016, razsežnost pa je postala očitna šele kasneje. Rusija očitke vztrajno zavrača.

Družbeno omrežje je sicer ta teden sporočilo, da v Ukrajini pred predsedniškimi volitvami marca ne bo več dovoljevalo plačanih oglasov iz tujine.