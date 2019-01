Grožnje na vodstvo UKC Ljubljana zaradi financiranja raziskovalnih projektov

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je prejelo anonimno pismo z grožnjami, povezano s financiranjem raziskovalnih projektov. Kot so v zavodu zapisali na Twitterju, so zadevo predali policiji. Na policiji zadevo preverjajo, so potrdili za STA.