Tadića sumijo, da je kot poveljnik enote srbskih prostovoljcev neposredno odgovoren za trpinčenje, zlorabe in umore 30 civilistov in 13 ujetih hrvaških vojakov po zasedbi Škabrnje 18. in 19. novembra 1991. Takrat 32-letni Tadić je osebno sodeloval pri umoru 30 civilistov, ki so jih našli v zakloniščih, potem ko so zasedli Škarbnjo. Umorjene osebe so bile stare med 23 in 88 let, so zapisali na spletni strani zadrske policijske uprave. Kot so dodali, je osebno sodeloval tudi pri umoru 13 hrvaških vojnih ujetnikov, ki so branili vas.

Hrvaški mediji so poročali, da je Tadić na območje Zadra prispel kot prostovoljec iz Loznice v Srbiji ter da je bil poveljnik posebne vojaške enote, v kateri so bili večinoma prostovoljci iz Srbije ter Bosne in Hercegovine, a tudi lokalni Srbi z območja Benkovca.

Nadrejeni poveljnik Tadića je bil Ratko Mladić, ki je bil na haaškem sodišču obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida in vojnih zločinov v BiH. Zadrska policija je izvajala tudi posebno preiskavo proti Mladiću zaradi odgovornosti za vojne zločine v Škabrnji. Po podatkih hrvaške policije Tadić živi v Avstraliji in trenutno ni dostopen za hrvaško pravosodje. Avstralija je leta 2015 Hrvaški izročila osumljenca za vojne zločine Dragana Vasiljkovića, bolj znanega po vzdevkom kapetan Dragan. Postopek Vasiljkovićeve izročitve je trajal celo desetletje. Hrvaško sodišče je lani Vasiljkovića pravnomočno obsodilo na 13 let in pol zapora zaradi vojnih zločinov proti civilistom in vojnim ujetnikom leta 1991.