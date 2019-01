Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, se je dogodek zgodil med 10. uro in 10.30. Neznana maserka je bila stara okoli 60 let, bila je srednje postave in visoka okoli 165 centimetrov. V celoti je bila oblečena v črna oblačila, tudi na glavi je imela črno ruto, govorila pa je v hrvaškem jeziku. Stanovalki se je predstavila kot uslužbenka podjetja Medicor in ji ponudila masažo in rehabilitacijo v Termah Radenci.

Med masažo, na katero je stanovalka pristala, je skozi odklenjena vrata vstopila druga oseba in iz predala nočne omarice v spalnici odnesla nekaj sto evrov gotovine, 12 zlatih prstanov in več kot 10 verižic. Stanovalko so tako oškodovali za okoli 6000 evrov, so še pojasnili na PU Maribor.