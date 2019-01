Vozniki so bili na nemških avtocestah v zastojih prisiljeni čakati skupaj 459.000 ur, še kažejo podatki Adaca, kjer dodajajo, da je bilo lani zastojev približno tri odstotke več kot v letu 2017, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot razlog za porast zastojev nemški avtomobilski kljub navaja podaljšanje povprečne potovalne razdalje na avtocestah, in sicer po izračunih nemškega zveznega inštituta za promet za 0,4 odstotka. Prav tako je k njim prispeval rahel porast cestnih del. Lani je bilo na avtocestah zaradi del okoli tri odstotke več ozkih grl kot leto poprej.

Na čelu zveznih dežel po zastojih ostaja Severno Porenje-Vestfalija. Tam so zabeležili 35 odstotkov vseh zastojev. Sledita ji Bavarska s 17 odstotki in Baden-Württemberg z 11 odstotki zastojev.

Največ zastojev na en sam dan so lani zabeležili v četrtek, 28. junija. Tedaj so skupaj merili 13.000 kilometrov. Kot navaja Adac, so bili posledica zmesi počitniškega in siceršnjega prometa. Na ta dan so se namreč v zveznih deželah Bremen, Spodnja Saška in Saška-Anhalt začele poletne počitnice.