»Gorica ne more sprejeti take odločitve in takega obnašanja, saj je ravno zaradi fašističnega režima in terorja med dvema vojnama in med drugo svetovno vojno pretrpela hude čase. Rane, ki so jih fašistične oblasti zadale goriškemu prebivalstvu, so še danes prisotne, in čas bi bil, da bi se že enkrat pozdravile, a žal gresta sprejem predstavnikov X Mas in shod CasaPound v nasprotno smer,« so ob napovedanem shodu opozorili v Stranki Slovenska skupnost.

Ob lanskem podobnem shodu je neofašiste sprejel goriški župan Rodolfo Ziberna, ki pa se je letos, morda tudi zaradi številnih negativnih odzivov javnosti, temu odpovedal.

Stranka Slovenska skupnost je kot nesprejemljivo označila sprenevedanje občinskih mož kljub določilom italijanske ustave, ki prepovedujejo obujanje fašističnih organizacij, simbolov in sloganov. S človeškega vidika pa gre pri tem za nespoštovanje do vseh tistih, ki so v tistih hudih časih dali življenja za današnjo družbeno blaginjo, so dodali v sporočilu za javnost.

Zato stranka Slovenska skupnost poziva vse člane in somišljenike, da se v čim večjem številu udeležijo sobotnega antifašističnega shoda in s tem »izpričajo večinsko zavzetost za ideale demokracije, miru, solidarnosti, sožitja, spoštovanja in svobode«.

Pred sobotnim dogajanjem v Gorici se je oglasil tudi novi župan sosednje Nove Gorice Klemen Miklavič. »Tovrstne provokacije so nevarne in jih nikakor ne smemo podcenjevati. Ne smemo se prepustiti izgovoru, češ da je to le demokratično izražanje in da je potrebno spoštovati drugače misleče,« je zapisal v sporočilu za javnost.

Toleriranje pojava in zlasti dopuščanje javnega nastopanja skupin, ki navdih črpajo iz poraženih ideologij in temnih časov naše civilizacije, je jasen dokaz, da preveč zlahka pozabljamo na krivice in grozote, ki so jih tovrstne ideologije udejanjale v preteklosti in ki so sprožile val novih krivic sovraštva in nestrpnosti, je še opozoril Miklavič.

Kot je še zapisal novogoriški župan, s tem sporočilom apelira tudi na goriške sosede, zlasti na vodstva občine in državnih ustanov, saj verjame, da bodo ravnali preudarno v korist skupnega goriškega prostora ter skladno z vrednotami sodobne Evrope.