Iztok Požar je danes priznal krivdo. Sodnica Nina Drozg Draganič mu bo kazen izrekla 31. januarja. S tožilstvom se Požar in njegova odvetnica Špela Mesesnel nista uspela dogovoriti o kazni. Tožilka Bojana Pogorelec je namreč Požarju ponudila 10 mesecev zaporne kazni, ki bi jo odslužil z družbeno koristnim delom, ter denarno kazen, kar je po prepričanju odvetnice Mesesnelove prestroga kazen, glede na to, da je razkritje prakse podkupovanja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zasluga Požarja.

Odvetnica je danes sodnemu senatu predlagala, naj Požarju izreče »le« pogojno kazen. Izpostavila je smrt partnerke in da danes sam skrbi za najstniško hčer. Tožilstvu je očitala licemerstvo in dodala, da »ko gledaš bližnjega, ki ti umira, bi naredil vse, da bi ga rešil, čeprav veš, da je nekaj kaznivo«. Ravnanje svojega klienta je pripisala nedelovanju zdravstvenega sistema, zaradi česar so ljudje sploh iskali načine, kako hitreje priti do zdravnika.

»Namen kaznovanja gotovo ni ta, da bi osebe, ki prijavijo kaznivo dejanje, še same utrpele take posledice, kot če tega ne bi storile. To ni namen države, s tem se storilce odvrača od prijavljanja kaznivih dejanj. Obtoženi je sesul sistem podkupovanja v zdravstvu, zdaj naj gre pa v zapor,« je vprašala odvetnica.

Miletić krivde ni priznal Krivde pa danes ni priznal Miletić, ki mu Specializirano državno tožilstvo očita, da je prvoobtoženemu v tej zadevi Urošu Smiljiču njegovo podjetje izdelalo kaljena stekla za prijatelja ter steklo za kuhinjsko omarico zanj. V zameno naj bi Smiljič nekdanji partnerki Miletića uredil pregled pri želeni zdravnici v UKC Ljubljana. Miletić je danes krivdo zavrnil, češ da ni šlo za podkupnino, saj da njegovo podjetje večkrat podarja odpadno steklo. Prvoobtoženi Smiljič naj bi v UKC Ljubljana več let veljal za nekakšno sivo eminenco, ki lahko uredi kar koli. Kot so po hišnih preiskavah oktobra 2016 poročali mediji, naj bi skladiščnik, ki se je predstavljal tudi kot strokovnjak za računovodstvo ali celo kot pomočnik direktorja, med ljudmi veljal za nekoga, ki lahko vse uredi, tudi obravnave mimo čakalnih vrst v zameno za nagrade. Obtožnica navaja več primerov, ko naj bi Smiljič zahteval in prejel podkupnine od različnih ljudi v zameno za to, da jim je uredil hitrejše preglede, posege ali zdravljenje pri točno določenih zdravnikih. Podkupnine naj bi bile tako v denarju kot tudi v materialnih dobrinah, od piščancev in jajc do kuhinjske omarice. Specializirano tožilstvo je v tej zadevi obtožnice vložilo zoper deset oseb in dve podjetji. V preiskavi se je sicer znašlo tudi več pripadnikov policije, ki naj bi v zameno za Smiljičeve usluge slednjemu med drugim uredili več poletov s policijskim helikopterjem za različne osebe ter priskrbeli informacije iz policijskih evidenc o različnih osebah.