Predsednica foruma Katarina Katarina Verhnjak je izpostavila številne napačne navedbe o stroških v javnosti in poudarila, da stroški za zdravila nominalno rastejo, realno pa ne. Življenjska doba se podaljšuje, potrebe po zdravstvenih storitvah in zdravilih pa rastejo. Stroški v zdravstvu tako naraščajo, vendar po njenih zagotovilih ne zaradi višjih cen zdravil.

Cene zdravili so v Sloveniji strogo regulirane in nadzirane. Kot je izpostavila Verhnjakova, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uspešen in dober pogajalec pri določanju stroškov zdravil. V letu 2013 je zavod dosegel 17-odstotni popust, v 2016 pa 21,1-odstotni popust na najvišjo dovoljeno ceno zdravil na recept.

Predstavnica foruma Tjaša Burnik pa je pojasnila, da so najvišje dovoljene cene originalnih zdravil v Sloveniji preračunane na podlagi treh referenčnih držav in predstavljajo najnižjo izmed cen v Franciji, Nemčiji in Avstriji. »V Sloveniji je cena približno 20 odstotkov nižja od nemške, tri od Francije in več kot deset odstotkov nižja kot v Avstriji,« je dejala Burnikova. Slovenija pa je po drugi strani referenčna država za 23 drugih držav v Evropi.