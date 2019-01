Policisti so šest otrok, starih od enega do deset let, ter pet žensk na rokah odnesli do nekaj kilometrov oddaljenih vozil, nato pa prepeljali v bolnišnico v Gospiću. Po pregledu so dve ženski zadržali na zdravljenju, ostale pa premestili v prostore policije zaradi ugotavljanja njihove identitete, ker so nezakonito vstopili na ozemlje Hrvaške, je še sporočilo hrvaško notranje ministrstvo na svoji spletni strani.

Policisti, ki so sodelovali v reševalni akciji, so za današnjo izdajo časnika Večernji list povedali, da skupina verjetno ne bi preživela zimskih razmer, če jih ne bi rešili. Kot je opisal, so bili migranti slabo oblečeni, premraženi, dehidrirani, lačni in dezorientirani. Od prvega naselja so bili oddaljeni približno deset kilometrov.

Eden izmed policistov iz policijske postaje v Korenici je dejal, da je nosil enoletnega otroka, ki je imel na nogah le nogavice. Nosečnici pa sta se jokali in nista več mogli hoditi, je dodal.

Kot je še poudarilo hrvaško notranje ministrstvo, so v reševalni akciji sodelovali tudi gasilci, medicinsko osebje in zaposleni v lokalnem komunalnem podjetju, ki so sčistili sneg s poti.

Hrvaško notranje ministrstvo je znova pozvalo nevladne in humanitarne organizacije, ki skrbijo za migrante na balkanski poti, naj jih obvestijo o pravilih za vstop na Hrvaško, pa tudi na tveganja in negotovosti takšnih potovanj v zimskih razmerah, s čimer želijo preprečili morebitne poškodbe prišlekov.