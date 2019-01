Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han tako po koalicijskem srečanju v Ljubljani povedal, da je ministrica predstavila »kakovosten investicijski načrt, in sicer tako, da je država sposobna sama financirati projekt drugega tira«. Dobili so podatke tako o vrednosti osnovnega projekta kot o vrednosti financiranja in zavarovanja ter zagotovilo, da evropska sredstva niso ogrožena, če Madžarska ne sodeluje, je dejal Han in oddal, da so zato v SD zelo zadovoljni.

»Država se mora zdaj odločiti, kako bo drugi tir, ki je pomemben za državo, zgradila,« je rekel in poudaril, da je predpogoj, da je projekt kakovostno, transparentno in pošteno voden. Priznal je, da obstaja veliko možnosti, da se stroški gradnje povečajo, in dodal, da je v zdaj predvideni ceni zajetih tudi nekaj sredstev za nepredvidena dela.

S predstavljenim je bil zadovoljen tudi vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. »Prvi vtisi so zelo pozitivni,« je povedal po srečanju.

Dejal je, da odločitve glede sodelovanja zalednih držav še ni treba hitro sprejeti. »Kot sem razumel ministrstvo, imamo za to tri ali štiri leta časa. Je pa dejstvo, da se določeni kazalniki nagibajo k investiciji brez zaledne države,« je povedal.