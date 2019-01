Med poslovnimi partnerji, katerim naj bi Huawei ukradel poslovne skrivnosti, naj bi bil nemški T-Mobile, in sicer naj bi šlo za T-Mobilovo robotsko napravo za testiranje pametnih telefonov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Zadeve ne ameriško pravosodno ministrstvo ne Huawei nista želela komentirati.

So pa v Huaweiju dejali, da so spore s T-Mobilom rešili leta 2017, »ko je ameriško sodišče v primeru T-Mobilovega tožbenega zahtevka glede poslovnih skrivnosti presodilo, da ni nastala škoda, ni prišlo do neupravičene koristi in ni bilo zlonamernega ravnanja«.

Preiskava bi lahko povečala napetosti med ZDA in Kitajsko ter Kanado in Kitajsko, potem ko je Kanada lani na podlagi ameriškega naloga - ZDA Huaweiju očitajo kršenje sankcij proti Iranu - pridržala prvo finančnico in hčer ustanovitelja Huaweija Meng Wanzhou, ki je bila v prvi polovici decembra teden dni v hišnem priporu. Od aretacije Mengove so na Kitajskem dva Kanadčana pridržali, še enega pa obsodili na smrt zaradi tihotapljenja mamil.