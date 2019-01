112 (Gustav Möller, 2018) Drama danskega režiserja Gustava Möllerja, ki v izvirniku nosi naslov Krivda, je odličen primer tega, kaj se da narediti z dobrim scenarijem, režijo in igralcem, ne da bi pri tem porabili na milijone evrov. V tem primeru film temelji na liku policista Asgerja Holma (Jakob Cedergren), ki po začasni prepovedi dela na policiji zaradi spornega streljanja dela kot operater v klicnem centru, kjer se z reševanjem življenj poskuša odkupiti za svoje grehe, a naleti na primer, ki je veliko bolj zapleten, kot je mislil sprva. Napeta drama, v kateri lahko pričakujete samo nepričakovano. (Kinodvor)

Bojevnica (Benedikt Erlingsson, 2018) Zmagovalec Liffa, prejemnik nagrade lux in vrste drugih priznanj, med katerimi jih je bila večina namenjenih glavni igralki Halldóri Geirharðsdóttir, je drugi celovečerni film islandskega režiserja, ki smo ga spoznali že prek Zgodb o konjih in ljudeh. Tokrat se severnoevropski posebnež vrača s pustolovščino o podnebnih spremembah, na katere pa opozarja humorno in prežeto z glasbo ter prizori fotogenične islandske narave. Glavna junakinja njegove Bojevnice je Halla, vodja pevskega zbora in okoljevarstvena aktivistka, ki se sama bojuje proti lokalni industriji, dokler ne pride pismo. (Kinodvor)

Marija Škotska (Josie Rourke, 2018) Britanska režiserka Josie Rourke je ustvarila odlično zgodovinsko dramo, v kateri v 16. stoletju spremljamo poskus Marije Škotske, da bi s prestola izrinila svojo sestrično, angleško kraljico Elizabeto I., za kar je pristala v zaporu in bila nato usmrčena. V filmu si nasproti stojita dve izjemni hollywoodski igralki, in sicer Saoirse Ronan kot Marija Škotska in Margot Robbie kot Elizabeta. Igralki sta se lani sočasno potegovali za oskarja za glavno žensko vlogo: Ronanova za Lady Bird, Robbiejeva pa za igro v drami Jaz, Tonya. (Kolosej)

Stekleni (M. Night Shyamalan, 2019) M. Night Shyamalan je avtor številnih popularnih uspešnic, ki stavijo na nenavadne zgodbe in nenavadne like (Šesti čut, Znamenja, Vas ob gozdu). Potem ko se je po hitu Nezlomljivi iz leta 2000 za dlje časa znašel v ustvarjalski krizi, se je vnovič proslavil s trilerjem Razcepljen (2016), v katerem blesti škotski igralec James McAvoy. Ob koncu te nadnaravne srhljivke se izkaže, da je pravzaprav povezana z omenjenim filmom Nezlomljivi. V tretjem delu, zdaj očitno serije, bomo tako na velikem platnu hkrati videli McAvoya, Brucea Willisa in Samuela L. Jacksona. (Kolosej)