»Namen projekta je spodbujanje nemotoriziranega prometa na območju Mestne občine Ljubljana s ciljem izboljšati varnost udeležencev v cestnem prometu, povečati pretočnost kolesarskih vpadnic v mesto ter ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti,« so danes sporočili iz službe vlade.

V okviru projekta, ki je del trajnostne urbane strategije ljubljanske občine in se bo izvajal s pomočjo mehanizma Celotne teritorialne naložbe (CTN), bodo poleg kolesarskih povezav rekonstruirali pločnike, mešane površine, križišča, odvodnjavanje, javno razsvetljavo in avtobusna postajališča ob Dunajski cesti vse od krožišča Ježica do Vilharjeve ceste.