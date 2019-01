»Prevevajo me občutki vznemirjenja in sreče, saj bodo to moje zadnje tekme na Olympii,« je Vonnova, s psičko Lucy v naročju, v sredo položila na srce predstavnikom medijev na novinarski konferenci v Cortini, kjer so jo tamkajšnji organizatorji kot superzvezdnico najprej počastili z velikim aplavzom.

S tem krajem, slikovitim prizoriščem in eno najlepših ter najbolj atraktivnih smukaških prog, ki se vije med slikovitimi vršaci, jo veže posebna in zelo tesna vez, je njeno drugo najljubše prizorišče po Lake Louisu.

Na olimpijski progi delle Tofane je Lindsey Vonn, takrat še z dekliškim priimkom Kildow, vpisala svoje prve smukaške stopničke na tekmah svetovnega pokala, 18. januarja 2004. Teh je bilo nato na tej progi kar 20. Prvo zmago na Olympii je vpisala štiri leta kasneje.

Pred štirimi leti je sledil prav v Cortini nov mejnik, z dvojčkom zmag je prišla do 63 zmag v svetovnem pokalu za rekord med smučarkami. Štiriintridesetletnica v tej sezoni še ni tekmovala zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknila novembra. Upala je, da bo nastopila v Lake Louisu, a se ni izšlo. Njen števec zmag stoji pri številki 82, dvanajst od teh je osvojila v Cortini, šestkrat na smukih in šestkrat na superveleslalomih. Od absolutnega mejnika Ingemarja Stenmarka (86) jo ločijo štiri zmage.