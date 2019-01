Osmopostavljeni Japonec Kei Nišikori je po petih nizih ukanil 39-letnega hrvaškega veterana Iva Karlovića s 6:3, 7:6 (6), 5:7, 5:7 in 7:6 (7), medtem ko je bil enajsti nosilec, Hrvat Borna Čorić, boljši od Madžara Martona Fucsovicsa s 6:4, 6:3 in 6:4.

V ženski konkurenci ni bilo večjih presenečenj. Vse pretendentke za končno zmago so z odliko opravile svoje delo, četrtopostavljena Naomi Osaka je bila boljša od Slovenke Tamare Zidanšek s 6:2 in 6:4, šestopostavljena Ukrajinka Elina Svitolina je ukanila Slovakinjo Viktorijo Kuzmovo s 6:4 in 6:1, Čehinja Karolina Pliškova, sicer sedma nosilka turnirja v danes deževnem Melbournu, pa je bila boljša od Američanke Madison Brengle s 4:6, 6:1 in 6:0.