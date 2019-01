Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je posameznik z območja Gorenjske utemeljeno osumljen, da je iz okolja vzel zaščiteno žival, samico ptice postovke, ter jo na dvorišču v kletki leto in pol zadrževal v ujetništvu. Iz društva za opazovanje pa so sporočili, da je bila ptica v ujetništvu v neustreznih bivalnih razmerah in brez ustrezne oskrbe.

Storilca bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, za katerega je zagrožena kazen do treh let zapora. Kriminalisti so s prvimi ugotovitvami seznanili tudi pristojni inšpektorat za okolje in prostor.

Divja ptica, ki so jo rešili kriminalisti, po oceni strokovnjaka ne bi bila sama zmožna preživeti v naravi, zato so jo namestili v Zatočišče za živali prosto živečih vrst na Muti. Žival bodo v zatočišču poskušali rehabilitirati, njena vrnitev v naravo pa bo predvidoma mogoča šele čez nekaj mesecev.

Postovka je sicer na seznamu zaščitenih živalskih vrst in tudi na t. i. rdečem seznamu ptičev gnezdilcev, saj gre za žival, za katero obstaja nevarnost, da bo zaradi sprememb v življenjskem prostoru postala ogrožena.