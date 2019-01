Hashemijevo so zaprli kot »materialno« ali ključno pričo za primer o katerem nihče ne ve nič. Njen sin Hossein Hashemi, ki živi v ZDA, je ameriškim medijem povedal, da ve le to, da so jo odpeljali v Washington in zaprli.

Aretirali so jo v St. Louisu, kjer je snemala dokumentarni film o protestnem gibanju temnopoltih Američanov, ki padajo pod streli policije »Črna življenja štejejo« (Black Lives Matter).

FBI nima komentarja o ženski, ki je bila pred spremembo imena in vere ter selitvijo v Iran znana kot Melanie Franklin. V Iranu dela za državno televizijo programa v angleškem jeziku že 25 let.