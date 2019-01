Skoraj 50 strani dolgo preiskovalno poročilo ugotavlja, da so se pravniki vlade zavedali ustavnega problema v zvezi z določilom, ki prepoveduje služenje s položajem, vendar tega niso upoštevali in so najemno pogodbo podaljšali tudi po Trumpovi prisegi na položaj.

Donald Trump ima v Washingtonu nedaleč od Bele hiše svoj hotel Trump International, ki je bil nekoč poslopje ameriške pošte. V tem hotelu se nastanijo domačini in tujci, ki potrebujejo naklonjenost Trumpove vlade. Med tujci je največ Savdijcev, direktorji ameriških pa tam prirejajo konference, kadar potrebujejo ugodne odločitve Bele hiše.

Ustava ameriškim predsednikom izrecno prepoveduje prejemanje denarja od tujih vlad. Lastnik Trumpovega hotela je Trump in tujci za sobe pravzaprav plačujejo njemu. Trump pa mora lastni vladi plačevati za najem zemljišča, na katerem stoji hotel.

Glavni pravnik GSA Jack St John je na poročilo odgovoril, da ni bilo nikoli nobenega pritiska s strani Bele hiše, preden so se odločali o podaljšanju najemne pogodbe in dodaja, da poročilo prav tako ni ugotovila nobenih kršitev ustave.

Pravosodna ministra Marylanda in prestolnice Washington sta leta 2017 vložila tožbo na zveznem sodišču zaradi kršenja ustave s Trumpovim hotelom, ki jo demokrati podpirajo. Po prevzemu večine v predstavniškem domu kongresa pa bodo dolgemu seznamu načrtovanih preiskav Trumpa in njegove vlade ter družine morali dodati še hotel.