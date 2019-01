Na posnetkih, ki jih je objavila televizija NHK, je videti velike oblake pepela in sivega dima nad otokom, kjer so izbruhi vulkana pogosti.

Prebivalci so pred izbruhom poročali o veliki eksploziji in tresenju, podobnem potresu. Malo pred tem so pristojne oblasti objavile opozorilo, potem ko vulkan ni izbruhnil od lani. Na območju vulkana, ki ima več kraterjev, velja prepoved zadrževanja.