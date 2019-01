Udeleženci shoda so nosili sveče in transparent »nas je kljub vsemu več«. Sveče so prižgali pred pravoslavno cerkvijo svetega Save.

»Nisem problem jaz kot osebnost, temveč to, da govorim resnico. Če ne ukrepate, potem glejte nasilje. Ljudje so prestrašeni in razumem jih, a nihče nima pravice s svojim strahom ogroziti prihodnosti drugih. Uprite se, nas je kljub vsemu več,« so izjave ubitega politika, ki jih je ob začetku shoda prebral srbski igralec Branislav Trifunović. Igralec je še opozoril, da po letu dni še vedno ni znano, kdo je ubil Ivanovića in kdo je naročil njegov umor.