Razkol znotraj Ciprasove koalicijske partnerice Neodvisnih Grkov (ANEL) je bil prvi rezultat protestnega odhoda njihovega vodje in obrambnega ministra Panosa Kamenosa iz vlade zaradi pričakovanega finala uresničitve prespanskega dogovora s Skopjem o državnem imenu Makedonije. Izguba najmanjše možne večine v parlamentu je grškega premierja prisilila k iskanju zaupnice, ki pa je ni toliko vezal na sam sporazum z bodočo Republiko Severno Makedonijo, katerega potrditev je sicer opisal za »domoljubno dolžnost«, kot na ugotavljanje, da je njegova vlada izvlekla Grčijo iz dolgoletne dolžniške krize in mednarodnih reševalnih ukrepov, ter naloge, ki jih je še dolžna opraviti do rednih volitev čez devet mesecev. V torkovem razvnetem nagovoru poslancem je dejal, da pride »tudi čas, ko se nekoga ne sodi po besedah, ampak po dejanjih«, in da je to čas za nujne odločitve in prevzemanje odgovornosti zanje. »Vse vas pozivam, da spregovorite jasno in častno, da poslušate svojo vest in spoštujete interes ljudstva. Pozivam vas k jasnemu odgovoru na vprašanje: Ali zaupate tej vladi, da nadaljuje delo?« je dejal Aleksis Cipras v pričakovanju, da bo dobil podporo absolutne večine poslancev v 300-članskem parlamentu, čeprav bi mu za zaupnico po ustavi zadostovala že navadna večina, vendar ne manj kot 120 glasov, ki pa mu jih Siriza s 145 poslanci gladko zagotavlja.

Za polno zaupnico Premier je hotel več od »ustavne zaupnice« (seveda ob primernem številu neoddanih glasov poslancev) in je na vsaj 151 glasov podpore vezal izognitev predčasnim volitvam, ki se vsaj po javnomnenjskih raziskavah ne bi odvile v prid Sirize, ampak desnosredinske Nove demokracije. Štirje od šestih poslancev ANEL, ki so do ponedeljka Ciprasu zagotavljali parlamentarno večino, so mu obljubili podporo že v torek in si prislužili Kamenosovo odslovitev iz stranke. Poleg tega je na vladno stran stopil še en član sredinske unije, s še nekaj nestrankarskimi poslanci pa grški premier upa, da bo po sinoči še ne dokončno potrjeni zaupnici zagotovil tudi ratifikacijo prespanskega sporazuma, ki jo napoveduje do konca januarja.