Prihaja januarski vrhunec sezone za alpske smučarje, medtem ko so slalomisti že sredi najpomembnejšega dela sezone. Od jutri do nedelje čakajo smukače in slalomiste ter najboljše kombinatorce tri preizkušnje v Wengnu. Naslednji konec tedna sledi podoben spored (brez alpske kombinacije, a s superveleslalomom) v Kitzbühelu. Slalomisti se bodo z avstrijskega Tirolskega dva dni kasneje prestavili na Štajersko v Schladming, smukači pa bodo imeli generalko pred svetovnim prvenstvom v Garmisch-Partenkirchnu, kjer bo tudi zadnja veleslalomska preizkušnja pred selitvijo na prizorišče SP v Are.

Slovenska reprezentanca v hitrih disciplinah v tej sezoni ne blesti, povrhu pa je na zadnjem lanskem smuku v Bormiu grdo padel Klemen Kosi, ki je bil izmed Slovencev v najboljši formi. Mariborčan se je po dveh tednih z zlomljenim nosom in ličnico na Arehu vrnil na smuči. Kako bo potekala njegova sezona, bo jasno v prihodnjih dneh. V slovenski reprezentanci v hitrih disciplinah so se v zadnjih dneh precej pripravljali na jutrišnjo preizkušnjo v alpski kombinaciji. Trener Peter Pen namreč ne odstopa od svoje smučarske filozofije, da morajo biti smukači vsestranski smučarji, zato na terenih večkrat trenirajo tudi slalom.

Na wengenske preizkušnje se je slovenska reprezentanca v hitrih disciplinah tri dni pripravljala v Strunjanu, kjer je prve dneve novega leta opravila kondicijski trening. Martin Čater in Boštjan Kline sta zatem odpotovala v Wengen, kjer sta tekmovala na tekmah nižjega ranga, organizatorji pa so imeli precej smole z vremenom. Miha Hrobat je po besedah Petra Pena opravil kakovosten trening slaloma v Zagrebu in Adelbodnu, kjer je imel odlično podlago za pripravo na jutrišnjo alpsko kombinacijo. Na njej bo nastopil tudi Štefan Hadalin, ki je v Adelbodnu pokazal dobro slalomsko formo. Z dobrim smukom lahko Vrhničan poseže visoko.

»Ker tudi Martin Čater ni več uvrščen med najboljših 30 smukačev, v slovenski reprezentanci nimamo nikogar, ki bo tekmoval med najboljšimi. Nosili bomo torej visoke startne številke in si jih prizadevali izboljšati. Verjamem, da bomo decembrski zagon prenesli na januarske tekme. Januarja smo v preteklosti praviloma dobro tekmovali, lepo priložnost pa imamo tudi na jutrišnji alpski kombinaciji,« pravi Peter Pen. Mariborčan si želi, da bi proga Lauberhorn omogočila dober nastop višjim startnim številkam, kar se ni zgodilo na tekmah evropskega pokala.