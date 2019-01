Po doslej zbranih podatkih je 21-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz Dornberka proti Braniku. Med vožnjo na omenjeni relaciji ga je zaradi neprilagojene hitrosti na desnem ovinku na spolzkem in vlažnem vozišču zaneslo na nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil v nasproti vozeče osebno vozilo, ki ga je vozil 74-letni voznik. V njegovem vozilu je bila tudi 65-letna sopotnica, ki je podlegla telesnim poškodbam na kraju prometne nesreče, so še sporočili.

Zaradi prometne nesreče je cesta na omenjenem območju še vedno zaprta za ves promet.

74-letni voznik je utrpel hude telesne poškodbe, prav tako je bil poškodovan mlajši povzročitelj prometne nesreče. Policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev zoper 21-letnega voznika podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so zapisali v sporočilu.

Kraj tragične prometne nesreče sta si ogledali tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in Okrožna državna tožilka iz Nove Gorice. Poleg policistov več policijskih enot z območja PU Nova Gorica in reševalcev nujne medicinske pomoči so bili na kraju tudi novogoriški poklicni gasilci ter delavci cestnega podjetja.