Novogoriški policisti so v torek pozno zvečer na območju Ajševice zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti ustavili 40-letnika. Na odseku, kjer je dovoljena hitrost 90 kilometrov na uro, je moški namreč divjal kar 120 kilometrov na uro. Hitri test pa je potrdil sume glede vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Strokovni pregled je voznik odločno odklonil, policisti pa so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Ljubljanski policisti pa so takšen ukrep izvedli pri 45-letniku, ki je z nezanesljivo vožnjo avtomobila po Vojkovi cesti v prestolnici ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Zaradi visoke stopnje opitosti so ga celo pridržali.

Gorenjski uniformiranci so v torek med 8. in 14. uro na območju Kranja nadzirali uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, pozorni pa so bili tudi na druge prekrške. Obravnavali so dve večji prekoračitvi hitrosti (97 kilometrov na uro pri omejitvi 70 in 83 kilometrov na uro pri omejitvi 50), naleteli na opitega voznika ter tri brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V šestih urah so našteli kar 28 voznikov, ki so med vožnjo telefonirali, devet jih ni bilo pripetih z varnostnim pasom, pet pa jih je zapeljalo skozi rdečo luč na semaforju. Policisti opozarjajo, da lahko z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti ter lastnim sposobnostim obvarujemo marsikatero življenje. Dodajajo še, da je vožnja s telefonom v rokah izjemno nevarna, saj zmanjšuje zbranost in pozornost na okolico, voznik pa lahko ravno zaradi tega hitro povzroči prometno nesrečo.