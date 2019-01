Povprečna neto plača za november je znašala 1186 evrov in je bila v primerjavi z mesecem prej višja za 9,2 odstotka.

168.180 oseb ali 23,2 odstotka vseh zaposlenih je decembra prejelo 13. plačo oziroma božičnico. Po številu zaposlenih je to največ doslej, medtem ko se je večji delež zaposlenih (23,8 odstotka) božičnice razveselil decembra 2007. Najmanj delavcev je 13. plačo prejelo leta 2013 (89.468 ali 14,1 odstotka). Leta 2017 je božičnico dobilo 148.843 zaposlenih ali 21,3 odstotka.

667 € bruto je lani v povprečju znašala božičnica oziroma 13. plača, kar je 7 evrov več od povprečnega izrednega izplačila v decembru 2017. Najvišja izredna izplačila so zaposleni prejeli leta 2007, v povprečju so znašala 764 evrov, najnižja pa leta 2016 – 595 evrov.

57, 2 % zaposlenih v finančnih in zavarovalniških dejavnostih je decembra lani prejelo božičnico. Sledijo komunalne dejavnosti s 43,3 in energetika z 41,5 odstotka zaposlenih. Najmanj, zgolj 0,4 odstotka zaposlenih, je 13. plačo prejelo v javni upravi, od 8 do 10 odstotkov pa še v zdravstvu in socialnem varstvu, gostinstvu, poslovanju z nepremičninami, informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter v gradbeništvu.

1295 € bruto je lani znašala povprečna božičnica v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. Več kot 1000 evrov so v povprečju prejeli še zaposleni v nepremičninskih agencijah (1120 evrov bruto) in v komunali (1109 evrov).

Najvišje božičnice so bile lani izplačane v Posavju (v povprečju 932,5 evra bruto), jugovzhodni Sloveniji (791 evrov), na Koroškem (723 evrov) in v osrednjeslovenski regiji (721 evrov). Najnižje pa v primorsko-notranjski regiji (455 evrov) in v Zasavju (479 evrov).