Ni veliko držav na prvem letošnjem teniškem turnirju za grand slam v Melbournu, ki bi imele predstavnike v vseh kategorijah. Slovenija je med njimi, potem ko je zadnji hip med moške dvojice uvrstil še Aljaž Bedene. Z Nemcem Maximilianom Martererjem, ki je v nasprotju z Ljubljančanom v prvem kolu med posamezniki zmagal, sta za nasprotnika dobila Poljaka Lukasza Kubota in Argentinca Horacia Zeballosa ter izgubila s 5:7, 7:5, 3:6.

Drugače se je prvi krog iztekel za izkušeno špansko-slovensko navezo med ženskimi dvojicami. Maria Jose Martinez Sanchez in Andreja Klepač sta s 6:2, 7:6 (8) premagali avstralski najstnici, ki sta nastopili s povabilom organizatorja, Destanee Aiava in Naiktho Bain. Tako sta »naši« igralki, sicer peti nosilki, najavili, da je njun cilj na koncu sezone spet uvrstiti se na zaključni turnir, ki ga bo letos prvič gostil Shenzen na Kitajskem. Debela obloga na komolcu roke Klepačeve pa opozarja, da bo vsaj začetek sezone tudi boleč. »Imam vnetje, ki se mu reče golfski komolec, kar pomeni hudo bolečino na notranji strani komolca. Po Melbournu me doma čaka temeljit pregled, kajti boli me res hudo in tablete skoraj ne učinkujejo več,« je povedala Koprčanka.

Že nekajtedenski rdeči vremenski alarm za vso Avstralijo in turnir v Melbournu pomenita, da vsak dan izmerijo stopnjo nevarnosti na VSS, vročinski stresni skali, pri čemer upoštevajo sevanje sonca, vlažnost in temperaturo zraka ter hitrost vetra. Na lestvici od 1 do 5 se kritično stanje začne pri številki 4, kar pomeni, da imajo igralci pravico do daljšega počitka med nizi in da lahko na stadionih zaprejo streho. Vrhovni sodnik pa ima pravico, da dvoboj celo prekine, kadar obstaja nevarnost za udar strele.

Najbolj vroča novica v zakulisju odprtega prvenstva Avstralije pa je ponudba Nicka Kyrgiosa. Če bo Andy Murray zaradi težav z zdravjem res končal igralsko kariero, bi ga Avstralec najel za vodenje svojega trenerskega štaba. Pa še Ivana Lendla bi imel zraven.

Serena Williams, ki se še vedno ni opravičila Naomi Osaka za izpade v finalu grand slama v New Yorku, pa je v Melbournu skušala zasenčiti druge igralke z mrežastimi nogavicami, v katerih je nastopila v prvem krogu, in izjavo, da je za svojo hčerko Olympio najela črno pestunjo, da se bo deklica zavedala svojega izvora. Ni ji ravno uspelo, saj je bila zaradi pometanja z nasprotnicami in privlačnega videza v središču zanimanja 180 centimetrov visoka 17-letna Američanka Amanda Anisimova, ki se je rodila v New Jerseyju priseljencema iz Moskve. Zdaj družina zaradi hčerinih treningov živi na Floridi.

Melbourne v številkah Moški, posamično, 2. krog: Čilić (Hrv, 6) – McDonald (ZDA) 7:5, 6:7 (9), 6:4, 6:4, Verdasco (Špa, 26) – Albot (Mol) 6:1, 7:6 (2), 6:3, Cicipas (Grč, 14) – Troicki (Srb) 6:3, 2:6, 6:2, 7:5, Basilašvili (Gru, 19) – Travaglia (Ita) 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3, Federer (Švi, 3) – Evans (VB) 7:6 (5), 7:6 (3), 6:3, Tiafoe (ZDA) – Anderson (JAR, 5) 4:6, 6:4, 6:4, 7:5, Seppi (Ita) – Thompson (Avs) 6:3, 6:4, 6:4, Berdych (Češ) – Haase (Niz) 6:1, 6:3, 6:3, Schwartzman (Arg, 18) – Kudla (ZDA) 6:4, 7:5, 3:6, 6:7 (6), 6:4, Hačanov (Rus, 10) – Nišioka (Jap) 6:3, 6:3, 6:3, Fritz (ZDA) – Monfils (Fra, 30) 6:3, 6:7 (8), 7:6 (6), 7:6 (5), Fabbiano (Ita) – Opelka (ZDA) 6:7 (17), 6:2, 6:4, 3:6, 7:6 (5), Dimitrov (Bol, 20) – Cuevas (Uru) 6:3, 6:7 (5), 6:3, 7:5, Nadal (Špa, 2) – Ebden (Avstral) 6:3, 6:2, 6:2, De Minaur (Avstral, 27) – Laaksonen (Švi) 6:4, 6:2, 6:7 (7), 4:6, 6:3. Ženske, posamično, 2. krog: Anisimova (ZDA) – Curenko (Ukr, 24) 6:0, 6:2, Barty (Avstral, 15) – Wang Yafan (Kit) 6:2, 6:3, Sakkari (Grč) – Sharma (Avstral) 6:1, 6:4, Stephens (ZDA, 5) – Babos (Mad) 6:3, 6:1, Martić (Hrv, 31) – Vondroušova (Češ) 6:4, 7:5, Sasnovič (Blr) – Kontaveit (Est, 20) 6:3, 6:3, Pavljučenkova (Rus) – Bertens (Niz, 9) 3:6, 6:3, 6:3, Collins (ZDA) – Vickery (ZDA) 6:3, 7:5, Garcia (Fra, 19) – Hives (Avstral) 6:3, 6:3, Wozniacki (Dan, 3) – Larsson (Šve) 6:1, 6:3, Birrell (Avstral) – Vekić (Hrv, 29) 6:4, 4:6, 6:1, Kvitova (Češ, 8) – Begu (Rom) 6:1, 6:3, Benčič (Švi) – Putinceva (Kaz) 7:5, 4:6, 6:2, Sabalenka (Blr, 11) – Boulter (VB) 6:3, 6:4, Kerber (Nem, 2) – Haddad Maia (Bra) 6:2, 6:3.