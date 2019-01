BiH dokončno ne bo izročila Mamića Hrvaški

Minister za pravosodje Bosne in Hercegovine Josip Grubeša je dokončno zavrnil možnost izročitve svetovalca nogometnega kluba Dinamo Zagreb Zdravka Mamića Hrvaški, so poročali danes mediji v BiH. Hrvaška je razpisala tiralico za Mamićem, ki je bil junija lani nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi kriminala v Dinamu.