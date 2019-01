Specializirano državno tožilstvo Košutar Gašparićevo in interventnega radiologa iz UKC Ljubljana Miloševiča bremeni nedovoljenega dajanja oz. prejemanja daril. Miloševič naj bi namreč od podjetja dobil dobrih 7000 evrov nagrade v treh obrokih, in sicer za to, ker je poskrbel, da je UKC Ljubljana določen medicinski pripomoček naročil pri Animusu.

Miloševič danes ni priznal krivde. Tožilstvo je med dokazne predloge vložilo še zaključno revizijsko poročilo UKC Ljubljana iz leta 2014, s katerim po besedah tožilca Iztoka Krumpaka dodatno dokazujejo, da je bil Miloševič tisti, ki je bil na inštitutu za radiologijo dejanski vodja intervencijske nevroradiologije, je vedno sodeloval pri javnih naročilih za nevroradiološki material ter imel ključno vlogo pri strokovnih odločitvah glede nabave nevroradiološkega materiala.