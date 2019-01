Po treh dnevih sojenja na zveznem sodišču v Brooklynu se je včeraj zgodil velik premik. Alex Cifuentes, ki se je predstavil kot večletni tesni sodelavec El Chapa, je na sodišču priznal, da je El Chapo podkupil nekdanjega mehiškega predsednika Enriqueja Peña Nieta, ki je bil na oblasti od leta 2012 do 2018. Priznanja pa iz Cifuentesa ni spravil zvezni tožilec, vendar kar odvetnik obrambe Jeffrey Lichtman, poroča CNN.

Kot je dejal Cifuentes, je bila podkupnina izvedena oktobra leta 2012 v Mehiki. Nieto je sprva zahteval 250 milijonov dolarjev, a je kasneje pristal na ponujeno količino denarja. Podkupnino naj bi po pričanju Cifuentesa izvedel tesni prijatelj El Chapa. Samo na takšen način je kartel lahko nemoteno nadaljeval s svojim poslovanjem, je v pričanju še povedal Cifuentes.

V Mehiki sta se skupaj skrivala dve leti

Cifuentes je na sodišču sicer pričal o dveletnem skrivanju v mehiških gorah, kjer sta se skupaj z El Chapom skrivala pred oblastmi. Priznanje pa je nov veliki udarec za mehiško politiko. Na dosedanjih pričanjih so bili v trgovino z drogo vključeni le nižji uradniki v politiki in nekateri predstavniki tamkajšnje policije in vojske. Tokratno priznanje pa zadeva sam vrh mehiške politike.

Na obtožbe se je na twitterju med tem že oglasil predstavnik za javnost nekdanjega predsednika in navedbe odločno zanikal. Nieto je sam že v začetku sojenja novembra lani odločno zanikal kakršnokoli korupcijo in sodelovanje s kartelom.

El Chapo je obtožen, da je dolga leta vodil enega največjih in najbolj nasilnih narkokartelov na svetu, kartel Sinaloa. Njegova obramba trdi, da je bil zgolj majhna riba znotraj kartela.