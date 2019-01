Zaradi vročine pomrla večja populacija netopirjev

Visoke vročine so zelo nevarne tudi za življenja nekaterih živali. V raziskavi, ki so je prejšnji teden zaključili na zahodni univerzi v Sydneyu, so ugotovili, da je v prejšnjem vročinskem valu v Avstraliji umrla tretjina celotne populacije netopirjev na tem otoku.

V vročinskem valu v mesecu novembru so dnevne temperature, tako kot sedaj, stalno prekoračile 40 stopinj Celzija. Najhuje je bilo v mestu Carins. Netopirji so tam sredi belega dne padali iz dreves na dvorišča stanovanjskih hiš, v bazene in druge kraje, poročajo pri BBC-ju.

Po ugotovitvah raziskave je za posledicam tedanje vročine umrlo 23 tisoč netopirjev, številka pa bi po ocenah vodje raziskave Dr. Justina Welbergena lahko znašala tudi okoli 30 tisoč, saj nekaterih naselij niso zajeli v raziskavo. Pred novembrskim vročinskim je bila populacija netopirjev v Avstraliji ocenjena na 75 tisoč. us