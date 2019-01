Iz Brazilije poročajo o nenavadni nesreči, ki se je zgodila v Diademi v bližini Sao Paula. Med nogometno tekmo mladinskega turnirja Copa Sao Paulo je namreč strela zadela branilca moštva Agua Santa Henriqueja. Nesrečo so ujele tudi kamere, ki so posnele, kako nogometaš nepremično leži na tleh. Zdravniška služba je nesrečniku nemudoma priskočila na pomoč, iz kluba pa so kasneje sporočili, da Henriqueju kljub temu, da je stadion zapustil v reševalnem vozilu, ni bilo treba v bolnišnico.