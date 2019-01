Ustvarjanje Zdenke Golob Borčič po poročanju portala od začetkov zaznamujejo formalni dualizem, najbolj izražen v jukstapoziciji abstraktnih likovnih prvin in poenostavljenih realnih oblik, ljubezen do barve, ki jo uporablja premišljeno, v funkciji asociativnega in pripovednega učinka, in skop motivni svet.

Umetnica se je rodila leta 1928 v Sv. Trojici (Gradišče) v Slovenskih goricah. Po meščanski šoli v Lenartu in trgovski šoli na Ptuju ter po drugi svetovni vojni, ki je prekinila njeno šolanje, se je zaposlila kot delavka v mariborski tekstilni tovarni MTT. Vendar se je ob delu izobraževala na slikarskih tečajih, ki so jih prirejali mariborski likovniki.

Na akademiji je študirala v razredu prof. Gojmirja Antona Kosa, po diplomi leta 1954 pa se je družina sprva preselila v Novo mesto in nato znova v Ljubljano. To je bil čas, ko se je posvečala ilustraciji. Kot svobodna umetnica je začela delovati leta 1968, deset let pozneje je pripravila razstavo za galerijo Labirint v Ljubljani, za katero je v naslednjem letu prejela nagrado Prešernovega sklada.

Kot eni redkih svobodnih umetnic ji je uspelo utreti si pot na umetniško prizorišče še v času, ko so na njem dominirali moški. Skozi leta je sodelovala na več kolonijah ter razstavljala doma in v tujini. Prejela je več priznanj in nagrad za grafiko.

En motiv je pogosto obdelala v več različicah in tako "neprestano preizkušala in spreminjala, kot da je vsakič znova presenečena nad končnim izidom in kot da hoče vedno znova iz motiva izluščiti še nekaj več". "Isto ploščo obdeluje toliko časa, da iz nje izlušči vse, kar ji lahko ponudi," so o delu Zdenke Golob Borčič zapisali v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC).

Leta 2013 so v MGLC ob umetničini 85-letnici pripravili pregledno razstavo, naslovljeno Grafike, 105 razstavljenih del na papirju pa je umetnica nato v naslednjem letu podarila njihovi zbirki. Večinoma so bile grafike, male grafike in akvareli.

Dela Zdenke Golob Borčič so tudi v mednarodnih grafičnih zbirkah, med drugim v muzeju Albertina na Dunaju, še piše MMC RTV Slovenija.