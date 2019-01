»Prepričani smo, da je najboljša in edina rešitev prenos teh območij pod nadzor sirske vlade, sirskih varnostnih sil in administrativnih struktur,« je besede Lavrova povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je dejal, da bi bila lahko prihodnost Kurdov pod nadzorom režima zavarovana.

»Pozdravljamo in podpiramo stike, ki so se začeli med predstavniki Kurdov in sirskih oblasti, da bi se lahko vrnili k njihovim življenjem pod eno vlado brez zunanjega vmešavanja,« je Lavrov še dejal na letni novinarski konferenci.

Ob tem je izpostavil napredek pri reševanju sedem let trajajočega konflikta v Siriji, ki pa sicer napreduje »počasneje, kot bi si želeli«.

Po njegovem mnenju bi se morali še naprej osredotočati na provinco na severozahodu države Idlib, ki jo je minuli teden v celoti zavzela džihadistična skupina, ki jo vodi bivša sirska veja teroristične mreže Al Kaida. »Boj proti terorizmu moramo končati. Glavno žarišče terorizma je zdaj Idlib,« je poudaril.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v torek napovedal, da bo Ankara na severu Sirije vzpostavila varnostno območje. To mu je sicer predlagal predsednik ZDA Donald Trump, ki je prejšnji mesec napovedal umik ameriških enot iz Sirije.

Kurdi, ki uživajo podporo ZDA, Ankara pa jih smatra za teroristično organizacijo, so danes zavrnili to idejo ZDA o vzpostavitvi varnostnega območja, ki bi ga nadzorovala Turčija.

Njihov višji politični vodja Aldar Khalil je za AFP povedal, da bodo Kurdi sicer sprejeli prihod sil ZN, ki bodo na območju, ki ločuje kurdske milice in turške enote, branili pred zagroženo ofenzivo Ankare. »Druge izbire so nesprejemljive, saj kršijo suverenost Sirije in suverenost naše avtonomne regije,« je še dejal.