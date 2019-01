Policisti so se na klice občanov takoj odzvali in izsledili kršitelja, ki se je medtem odpravil proti Glavnemu trgu. Med policijskim postopkom 43-letni moški ni upošteval ukazov, zato so uporabili prisilna sredstva.

Moškemu, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,03 miligrama alkohola, so zaradi kršitev prometnih predpisov in zakona o javnem redu in miru izrekli globo. Po končanem postopku je za konja poskrbela zanesljiva oseba, so zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Jahače konj na policiji opozarjajo na odgovorno ravnanje in upoštevanje cestnoprometnih predpisov. Jezdenje na državnih cestah ni dovoljeno. Jahači smejo v ta namen uporabljati poti za jahače in nekategorizirane ceste, občinske pa le, če to ni v nasprotju s prometno ureditvijo na njih.

Jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu vozišča v smeri ježe. Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti mora poskrbeti, da je žival označena s svetilko ali z odsevnimi trakovi na spodnjih delih nog. Nositi mora zaščitno čelado, predvsem pa mora biti telesno sposoben za ježo in obvladati žival, so še zapisali novomeški policisti.