Od devetih zjutraj do šestih zvečer se bodo na snegu lahko pomerili mali in veliki smučarji tekači. Na voljo bo oprema za brezplačno izposojo in preizkus prvih korakov na smučeh za tek, slovenska tekaška šampionka Petra Majdič pa bo poskrbela tudi za mazanje smuči. Predstavljena bo tudi druga zimsko športna ponudba ljubljanskih društev in možnosti za zimsko rekreacijo v Ljubljani in okolici.

Pestro dogajanje v prestolnici bo v znamenju športne tržnice in aktivnosti, kot so Mini Planica, curling, hokej. Sledil bo start tekmovanja v teku na smučeh, v sprintu za otroške kategorije. Otroci in odrasli bodo dobili tudi brezplačne učne lekcije o prvinah teka na smučeh. Ob 14.30 se bodo začele kvalifikacije promocijskega rekreativnega tekmovanja v sprintu v klasični tehniki. To se bo sklenilo z izločilnimi boji, ki bodo na sporedu ob 16. uri. Ob 17. uri pa bodo sledile še podelitve priznanj najboljšim.