Na odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so se danes seznanili s poročilom o izvajanju resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017. V resoluciji je bilo po besedah državne sekretarke za leto 2017 zastavljeno, da ne bi smeli dopustiti, da bi v prometnih nesrečah umrli več kot 102 osebi.

Slovenske ceste so v letu 2017 zahtevale življenja 104 ljudi. Glede na to, da je bilo še leto pred tem žrtev 130, je mogoče sklepati, da se varnost kljub vsemu izboljšuje. Zlasti je to v omenjenem letu po njenih besedah veljalo za jesenske mesece. Izboljšanje je najbolj izstopalo pri pešcih, voznikih osebnih avtomobilov in kolesarjih. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč ostaja neprilagojena hitrost, s katero pa je pogosto povezana tudi vožnja pod vplivom alkohola, je povedala.