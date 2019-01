Zdravstvena reforma je delodajalcem naložila, da v okviru zavarovanj za zaposlene pokrijejo tudi kontracepcijo. Obamova vlada je po uporu verskih organizacij zanje potem uvedla izjemo. Trumpova vlada je oktobra 2017 izjemo razširila na vse delodajalce, kar je padlo na sodiščih, vendar se ni vdala.

Predlog je malce spremenila in odvzem pravice do brezplačne kontracepcije v okviru zdravstvenega zavarovanja bi moral začeti veljati v ponedeljek. Zvezni sodnik v kalifornijskem Oaklandu Haywood Gilliam je ukrep Trumpove vlade blokiral že v nedeljo, vendar le za 13 zveznih držav in prestolnico Washington.

Zvezna sodnica Wendy Beetlestone iz Philadelphie pa ga je v ponedeljek blokirala za celotno območje ZDA. Sodnica je med drugim ugotovila, da bo po Trumpovih pravilih brez dostopa do kontracepcije ostalo 75.000 Američank, breme pokritja stroškov kontracepcije pa se bo preneslo tudi na zvezne države.

Trump in republikanci so hoteli zdravstveno reformo, znano kot obamacare, ki je dostop do zavarovanja omogočila več kot 20 milijonom Američanom, uničiti leta 2017, vendar jim je zagodel sedaj že pokojni republikanski senator iz Arizone John McCain, ki je prispeval odločilni glas proti naklepu.

Trump mora sedaj reformo trpeti še naprej, vendar jo skuša oklestiti po delih. Njegovo pravosodno ministrstvo se bo na odločitev sodišč pritožilo in računa na dobro voljo konservativne večine vrhovnega sodišča ZDA.