Skupnost za mlade Gerbičeva, soseska za mlade, ki živijo ali študirajo v prestolnici, bo nastala na območju obstoječega Dijaškega doma Vič in Študentskega doma Ljubljana. V soseski bodo bivanjske enote dveh tipologij, za enega ali za dva skupna uporabnika. V objektu je predviden medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom, kuhinja z jedilnico ter dnevna soba, pisarna in servisni prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij, so sporočili iz državnega stanovanjskega sklada.

»Ponujala bo do 110 stanovanjskih enot, namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti. Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Z gradnjo bomo začeli v prvi polovici letošnjega leta,« je načrt orisal direktor sklada Črtomir Remec.

Sklad na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, načrtuje gradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco. Zgraditi želijo sodobne večstanovanjske stavbe v obliki štirih nezaključenih karejev. Etažnost objekta bo obsegala klet, pritličje in dve nadstropji.

»Skupno načrtujemo 400 stanovanj v velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov. Parkiranje za stanovalce je predvideno v podzemnih garažah pod objekti. Zemljišče bomo razvijali postopoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah, in sicer 212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi funkcionalni enoti,« je pojasnil Remec.