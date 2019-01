Glavni pogajalec unije je spomnil, da se 29. marec, ki ga je za izstop sama izbrala britanska stran, hitro bliža, in opozoril, da se danes, zgolj šest tednov do tega datuma, tveganje brexita brez dogovora zdi večje kot kdaj koli.

Barnier je po govoru na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu, v katerem je ponovil dobro znana stališča unije, požel bučen aplavz, ki po besedah predsednika parlamenta Antonia Tajanija kaže na izjemno zaupanje, ki ga uživa.

Tajani je sicer izpostavil, kar je v torek dejal tudi predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, da sta v Londonu dve negativni večini - proti dogovoru in proti brexitu brez dogovora, ni pa nobene pozitivne večine. Tudi on je poudaril, da je na potezi London.

Evropsko komisijo v jutranji razpravi o brexitu v Strasbourgu zastopa prvi podpredsednik Frans Timmermans, ki je dejal, da je bilo glasovanje britanskega parlamenta "kristalno jasno" in da je zdaj treba gledati naprej.

Opozoril je, da nihče ne sme gojiti iluzij: brexit prinaša škodo in dolžnost vseh strani je, da to škodo čim bolj omejijo. Tudi on ni želel ugibati o scenarijih, ponovil je, da se je treba pripraviti na vse možnosti.

Tudi romunska državna sekretarka za evropske zadeve Melania Ciot je v imenu romunskega predsedstva ocenila, da se je z zavrnitvijo ločitvenega sporazuma v britanskem parlamentu verjetnost neurejenega brexita povečala.

Ta scenarij bi imel po njenih besedah resne posledice za vse, še zlasti za Združeno kraljestvo, soočenje s temi posledicami pa bi terjalo enako enotnost in odgovornost članic in institucij EU, kakršno so te izkazovale doslej.

Ciotova je še izpostavila, da je izid v Londonu težko pojasniti in da ne pomeni konec igre. Potrdila je, da nova pogajanja ne pridejo v poštev in da unija nadaljuje ratifikacijski proces, ter pozvala britansko stran, naj prav tako konča ratifikacijski proces.

Ker je končni rezultat negotov, je treba nadaljevati priprave na vse scenarije, tudi na možnost brexita brez dogovora, česar unija sicer ne želi, a se bo dobro pripravila tudi na to možnost, je še poudarila Ciotova v imenu romunskega predsedstva.