Tokrat se bo predstavila mariborska trgovina Slovenska – local made skupaj z Janžo Dolinšek, oblikovalko keramike iz Ljubljane. Predstavitev se bo začela v četrtek, 17. januarja, ob 18. uri v Projektni pisarni CzK Maribor (Partizanska cesta 11), pop-up trgovina pa bo odprta vse do 22. ure, kakor tudi v petek, 18. januarja, med 10. in 18. uro.

Spodbujanje podjetništva kreativcev

Vsakomesečni dogodek je namenjen spodbujanju podjetništva kreativcev, predvsem s promocijo njihovih inovativnih, trajnostnih in oblikovno zanimivih produktov. Tokratno odprtje prodajne pop-up razstave bo pospremil tudi pogovor z oblikovalko JNŽ keramike Janžo Dolinšek ter Tino Krajnc in Lucie Görlichovo, ki vodita trgovino Slovenska – local made.

Slovenska – local made je trgovina z izbranimi izdelki slovenskih oblikovalcev in umetnikov, za katero stojita oblikovalki Tina Krajnc in Lucie Görlichová, vsaka s svojo znamko, MOI in LUCI. Vsi predstavljeni izdelki so narejeni lokalno in v sebi nosijo edinstveno zgodbo, s trgovino pa želita podpirati razvoj slovenskih lokalnih ustvarjalcev.