Evans, trenutno 189. na lestvici ATP, je moral v Melbournu celo v kvalifikacije, res pa je, da gre za igralca, ki so ga ujeli pri jemanju nedovoljenih poživel, pred tem pa je bil v teniški karavani že precej višje - na 41. mestu svetovne jakostne lestvice.

Dvoboj je trajal več kot dve uri in pol. Federer je bil v posebej težkem položaju v uvodnem nizu, ko je Evans povedel s 5:3, nato pa je z napakama na mreži tudi sam pomagal 37-letnemu Švicarju do preobrata. V drugem nizu se je najavljal obraten razplet, ko je Evans uspešno izničil zaostanek 3:5 in Švicar je imel celo dve žogici, da predčasno dobi niz.

Federer v Melbournu napada že sedmo zmago, kar bi bil nov rekord Melbourna, obenem pa jubilejno stoto turnirsko zmago in 21. zmago na turnirjih za grand slam.

Kar štiri nize pa je moral za napredovanje odigrati šestopostavljni Hrvat Marin Čilić, ki ga je v lanskem epskem finalu šele po petih nizih ustavil prav prej omenjeni Federer. Na koncu je s 7:5, 6:7 (9), 6:4 in 6:4 premagal 23-letnega Američana Mackenzieja McDonalda, dvoboj pa je trajal tri ure in 37 minut.