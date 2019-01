»Nov način izplačil neposrednih plačil v dveh delih bo omogočil maksimalno črpanje razpoložljivih sredstev in preprečil morebitne obnove ter zahteve po vračilih preveč plačanih sredstev,« so novost pojasnili na agenciji.

Agencija bo za prvi del izplačil v višini do 80 odstotkov pripadajočih sredstev za posamezno kmetijo izdala začasno odločbo in še ta mesec izvedla delno izplačilo, skupno bo izplačanih okrog 108 milijonov evrov neposrednih plačil. Za drugi del oz. preostanek bo izdala končno odločbo in izvedla izplačilo v marcu.

Agencija se je za izplačilo v dveh delih odločila, da bi tako zagotovila čim več izplačil za vse kmetije v najkrajšem možnem času, zaradi zahtevnih izračunov natančnih višin sredstev za vsak posamezen ukrep (plačilne pravice, zelena komponenta, mladi kmet, mleko itd.), ki so možni šele po obračunu vseh vlog in zaradi povišanje vrednosti ovojnice za sheme osnovnih plačil (na ravni države za leto 2018 je to za 1,5 odstotka več). Povišanje bo upoštevano in vidno na končni odločbi.