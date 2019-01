Pred bojevniki so rekordno uvodno četrtino odigrali košarkarji Phoenix Suns 10. novembra 1990, prav tako proti Denverju, ko so nasuli 50 točk. Košarkarji Golden Stata so bili v derbiju dveh najmočnejših ekip Zahoda razred zase. Denver so ugnali z izidom 142:111, z razmerjem zmag in porazov 30-14 pa so se zavihteli na prvo mesto razpredelnice zahodne konference. Drugi Denver ima eno zmago manj.

»To je bil pravi šov z ognjemetom. Čudovita, čudovita košarka. Tudi sam sem bil vesel, ko sem gledal, kako se giblje žoga med mojimi igralci. Veliko zgolj nakazanih metov, drugih trikov, igre z razlogom, pa obenem preprosta košarka, napadalna in obrambno usmerjana obenem,« je pel hvalnice svojim trener Steve Kerr.

To je bila že peta zaporedna zmaga bojevnikov. Curry in Klay Thompson sta tekmo končala s skupnim izkupičkom 62 točk, vsak je prispeval po 31 točk, Kevin Durant je prispeval 27 točk, Draymond Green je vpisal 13 podaj, kar je največ v sezoni.

Košarkarji Miami Heat, brez poškodovanega Gorana Dragića, so izgubili v gosteh pri Milwaukee Bucks s 86:124. Miami sicer ostaja trdno zasidran na mestih, ki vodijo v končnico. Trenutno so z razmerjem zmag in porazov 21-21 šesta najboljša ekipa vzhodne konference. Na vrhu Vzhoda je kanadska franšiza Toronto Raptors s 33 zmagami in 12 porazi. Za Milwaukee je Giannis Antetokounmpo vpisal trojni dvojček z 12 točkami, 10 skoki in 10 podajami. To je bil njegov četrti trojni dvojček v sezoni in trinajsti v karieri.

Še višjo zmago od branilcev naslova so dosegli igralci Philadelphie 76ers, ki so Minnesoto Timberwolves odpravili s 149:107. Sixers so v prvem polčasu zadeli 83 točk, toliko jih je klub dal le San Antoniu 24. marca 1989, 21 doseženih trojk pa je tudi klubski rekord. Prek 140 točk so dosegli tudi košarkarji Atlante Hawks, ki so Oklahomo City Thunder premagali s 142:126. Igralci iz olimpijskega mesta 1996 so do zmage prišli v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 45:26. Tretji del igre so dobili Hawks z 41:27 in povedli s tremi točkami prednosti.

Indiana Pacers je visoko, s 131:97 odpravila Phoenix Suns, ekipo nekdanjega slovenskega selektorja Igorja Kokoškova, ki ostaja na zadnjem mestu na zahodnem delu lige. Za zmagovito domačo zasedbo sta po 20 točk dosegla Bojan Bogdanović in rezervist Tyreke Evans.

Košarkarji Dallas Mavericks (20-23), ki so na 13. mestu na lestvici zahodne konference, so imeli prost večer. Naslednja akcija Dallas, za katerega igra slovenski čudežni deček Luka Dončić, čaka v petek zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostili San Antonio Spurs (25-20), sedmo najboljšo ekipo Zahoda.

Denver : Golden State