Konservativni pravnik v primeru potrditve obljublja, da ne bo zapravljal sredstev ministrstva za preganjanje podjetij in posameznikov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem in prodajo marihuane v državah, kjer je to zakonito. Po zvezni zakonodaji namreč ni in pravosodno ministrstvo bi lahko delalo težave, vendar je Barr, čeprav konservativen in proti marihuani, dovolj pameten, da vidi, kaj se dogaja.

Legalizaciji marihuane povsod po ZDA narašča podpora, nekaj držav je to že uredilo in od tega so sedaj odvisna delovna mesta ter dobiček. To so dojeli že v času vlade bivšega predsednika Baracka Obame, čigar pravosodno ministrstvo se je odločilo, da pustijo zvezne države pri miru. Nato je predsednik ZDA Donald Trump na položaj pravosodnega ministra postavil Jeffa Sessionsa.

Ta bo ostal zapisan v zgodovino kot tisti pravosodni minister, ki je staršem na meji odvzemal otroke in jih zapiral v kletke in ki ni mogel pomagati šefu v preiskavi ruske afere, zaradi česar je moral odstopiti in kot minister, ki je napovedal ukrepanje proti pridelovalcem, prodajalcem in uporabnikom marihuane v državah, kjer je to opojno sredstvo dovoljeno.

Barr je dejal, da bo osebno podpiral prepoved marihuane, vendar je ne bo preganjal tam, kjer je dovoljena. Vendar pa je kongres pozval k sprejemu ustreznega zakona, ker je sedanje stanje nevzdržno. Sam bi najraje videl, da se marihuana prepove, vendar želi enaka pravila za celotno državo.