V SDS menijo, da bodo z referendumom omogočili, da bo ljudstvo odločalo o urejanju migracij. Ta referendum je po njihovem mnenju možen, ker bo na podlagi odločitve o tem DZ v prihodnosti sprejemal zakonodajo.

Predlagano referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da Slovenija pristopi h Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?«

Vendar pa je parlamentarna zakonodajno-pravna služba med drugim opozorila, da je referendumsko vprašanje nejasno. Zato tako zastavljeno vprašanje ne more biti predmet razpisa posvetovalnega referenduma, je zapisala v mnenju.

Poleg tega je treba v okviru pristojnosti DZ preučiti, na sprejem katere odločitve ali akta se vprašanje nanaša, saj DZ ne odloča o globalnem dogovoru. Zakon o referendumu namreč določa, da je mogoče posvetovalni referendum razpisati o vprašanjih iz pristojnosti DZ, ki so širšega pomena za državljane.

Do referenduma se je OZP opredelil že v razpravi o predlogu sklepov, ki jih je na isto temo predlagala SDS, ko je pozvala k referendumu. Koalicija se je takrat izrekla proti. Odklonilno je tudi stališče vlade.

Slovenija je kljub nasprotovanju opozicije k dogovoru pristopila 10. decembra v Marakešu. Več držav, tudi evropskih se za to ni odločilo.