LMŠ zahteva prva tri mesta na evropski listi, SMC ugovarja, SAB pa čaka, da se večja dva dogovorita.

Sredinske stranke LMŠ, SMC in SAB so decembra lani napovedale poskus oblikovanja skupne kandidacijske liste za evropske volitve, ki bodo potekale konec maja. Ali jim bo to uspelo, še ni jasno, saj so stranke komaj stopile v pogajalski proces, zanimivo pa je, da so doslej že trikrat sklicali in nato prestavili srečanje predsednikov treh strank.