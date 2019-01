»Tudi o tem sem razmišljal, da bom prvi Slovenec z uvrstitvijo med deset. Moji cilji pa so še višji, tako da sem še daleč od pričakovanj,« je razkril Miha Šimenc, prvi Slovenec med deseterico v 38-letni zgodovini svetovnega pokala. Dresden in 12. januar bo posebej zapisan v anale slovenskega smučarskega teka. Logatčan je kot nosilec moškega teka premaknil zgodovinsko mejo, ki jo je Bojan Križaj v alpskem smučanju že leta 1977. »Letošnja sezona je zame prebojna. Dobro sodelujem z Nejcem Brodarjem in Olo Vignom Hattestadom. Vesel sem, da mi je uspelo priti zraven, dobil sem še več motivacije,« je tekmovalni uspeh dvignil tekača TSK Logatec.

S presežki se pohvalijo tudi tekačice, celo šeste v pokalu narodov za velesilami Norveško, Finsko, Švedsko, Rusijo in ZDA. Čeprav so odtekle le tekmo več od polovice tekmovalnega koledarja svetovnega pokal, so se že približale 600 osvojenim točkam svetovnega pokala. To je po dobi s Petro Majdič meja za uspešno sezono. Ob šestih uvrstitvah med deseterico, ki je uspela četverici, je v Dresdnu poleg Šimenca posebej izstopala Alenka Čebašek. Blejka je po lanskih olimpijskih igrah že razmišljala o koncu kariere, a zdaj dobiva potrditev, da je bilo vredno vztrajati. Šesto mesto je vrhunec kariere. »Sezono sem začela bolje kot v minulih letih, tekmovalna forma pa še raste,« je, tudi zaradi boljšega vzdušja v reprezentanci, navdušena Alenka Čebašek. Letos je že trinajstkrat pritekla med trideseterico, ob tem pa je edina v karavani brez izpuščene tekme.

Konec tedna jo v estonskem središču Oteepae vendarle ne bo v smučini. Vrnila pa se bo Anamarija Lampič, ki se veseli programa v njej ljubši klasiki. Minuli teden je v Planici vadila s svojim srčnim izbrancem, nekdanjim tekaškim A-reprezentantom Boštjanom Klavžarjem. Dober primer uspešne partnerske naveze je tudi Katja Višnar. S petim mestom ima Višnarjeva najboljši dosežek sezone. Glavni trener Nejc Brodar ambicij ne skriva: »Imeli smo uspešen konec tedna, a manjka nam le še pika na i – stopničke. Morda se bo to zgodilo na svetovnem prvenstvu.« To se bo na Tirolskem začelo čez mesec dni.