»Mislim, da moramo iz tega trenutka ustvariti priložnost,« je v kraju Grand Bourgtheroulde na severozahodu države povedal Macron. »Vsa vprašanja so odprta« v teh dveh mesecih razprave, v kateri lahko sodelujejo vsi Francozi, pri čemer pa »ne sme biti tabujev«, je še dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Nato so spregovorili še župani normandijskih občin, ki so predstavili težave, nad katerimi tožijo njihovi občani. Med drugim so opozorili na pomanjkanje zdravnikov, zapiranje porodnišnic in težave z javnim prevozom.

»Počutimo se odrinjene, čeprav smo od Pariza oddaljeni zgolj 160 kilometrov,« je povedal župan kraja Mesnil-en-Ouche Jean-Noel Montier. Več drugih županov pa je dejalo, da je se jim zdi, da je Francija država dveh hitrosti.

Predsedniku so predstavili tudi več predlogov v okviru javne razprave, ki se je s tem srečanjem začela. Med drugim so se zavzeli za ponovno vzpostavitev davka na celotno premoženje najpremožnejših ljudi.